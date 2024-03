Cantiere in tangenziale. Traffico in tilt e rabbia

Serata piena di rabbia e polemiche sulle strade della città. Come se non bastassero i disagi per raggiungere la vallata con la Sr 325 ancora chiusa, alcuni lavori sulla tangenziale ieri sera hanno bloccato la città, con tanti automobilisti completamente fermi in diverse strade, dal vecchio ospedale Misericordia e Dolce alla stessa tangenziale. La chiusura di una corsia, con conseguente restringimento della carreggiata, è avvenuta all’altezza del cavalcavia della ferrovia ed ha provocato code a cascata su tutta la viabilità principale, andata letteralmente in tilt. Tante le segnalazioni arrivate anche al nostro giornale di cittadini arrabbiati per la cattiva organizzazione del cantiere alla quale va aggiunta, purtroppo ancora una volta, l’assenza di tempestiva comunicazione.

Anche sui social proteste a non finire, con automobilisti costretti a restare in auto anche più di un’ora per fare pochi chilometri tornando a casa dal lavoro.

Tanti automobilisti ieri nel tardo pomeriggio si sono trovati imbottigliati lungo la tangenziale, in zona Chiesanuova. A cascata anche tutte le strade vicine si sono bloccate. La colpa è dei lavori, non annunciati, che sono cominciati ieri mattina in tangenziale, nel tratto compreso fra via della Pace in direzione di via Montalese e via Liliana Rossi. Gli interventi sono necessari in quanto il piano stradale non è in sicurezza. Fatto sta che la tangenziale è stata ristretta a una sola corsia e le ripercussioni sul traffico si sono fatte sentire. E per oggi non si prevede nulla di buono.

Non è la prima volta che un cantiere sulla tangenziale provoca il caos. Mesi fa i lavori per riasfaltare la strada vennero fatti di mattina, anche in quel caso senza comunicazione, bloccando la circolazione. Certamente in questi giorni di grande sofferenza per la viabilità, a causa della frana sulla 325, tutti avrebbero fatto a meno di ulteriore caos frutto evidentemente di una programmazione fatta male. O magari non fatta.