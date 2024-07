Cantiere all’improvviso. Proteste a Vergaio

In questi giorni a Vergaio la temperatura è bollente e non per certo per via del caldo. La scintilla del malcontento è il rifacimento dell’asfalto di alcune strade finito nel mirino di Cosimo Zecchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e Dania Melani, sempre di Fratelli d’Italia, di Vergaio. I due esponenti politici hanno raccolto le proteste dei commercianti del posto, lamentando un difetto di comunicazione e una certa "leggerezza" con cui sarebbero stati affrontati questi lavori. "Fermo restando che è giusto sistemare le strade e rifare il manto, la modalità con la quale sono stati affrontati questi lavori – dicono Zecchi e Melani – ha generato molta confusione nella zona e grossi problemi ai commercianti. I lavori non sono stati comunicati per permettere a tutti di organizzarsi: sono stati messi solo i cartelli due giorni prima dell’inizio, lunedì 1° luglio, e in diversi hanno scoperto del disagio a cantiere già in corso, con via Reggiana completamente chiusa e l’accesso bloccato anche alle sue traverse". I cartelli inoltre riportano la data del 5 luglio per la fine dei lavori e questo, come fanno notare Zecchi e Melani, "ha aumentato il disagio, sempre figlio di una comunicazione insufficiente", con un impatto dei lavori su via Reggiana e via di Mezzo anche sulla circolazione limitrofa. L’auspicio, concludono Zecchi e Melani, è che "il Comune, oltre a scusarsi con i commercianti, si attivi per quantificare il danno causato".

Scuse che arrivano dall’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia che ricorda l’importanza di questi lavori su strade molto trafficate e strategiche per la viabilità in zona: "Questione di ore e la riasfaltatura sarà completata. Ci scusiamo con la cittadinanza per i lavori che si sono protratti qualche giorno in più. Certi disagi sono innegabili ma d’altro canto luglio è il mese giusto per questi cantieri, prima che riaprano le scuole".

Ma.La.