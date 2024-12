Cantagallo, alunni restano a piedi. Le mamme al posto dello scuolabus

Sono rimasti a piedi i bambini di Cantagallo che si recano a scuola a Vernio: lo scuolabus ieri non si è presentato, come era già avvenuto il 18 novembre.

"Ci ha avvertito nella chat delle mamme una signora che conosce l’autista – racconta Patrizia Corrado Griffo, che ha il figlio all’elementare di Vernio – così ci siamo organizzate fra noi per portare in auto i bambini a scuola, sia all’andata che al ritorno. Il problema si era già verificatoe purtroppo l’informazione arriva la mattina stessa e non in modo diretto alle famiglie".

Sulla questione, c’è anche una nota del gruppo consiliare ’Ripartiamo Cantagallo’, che ha presentato un’interrogazione al sindaco per chiedere "chiarimenti sui ripetuti disservizi del trasporto scolastico".

La risposta arriva da Autolinee Toscane. "A causa di una serie imprevista di guasti ai mezzi – spiega l’azienda – il servizio scolastico dell’area di Valbisenzio ha subìto alcuni disservizi. Ieri mattina (martedì, ndr), per problemi tecnici ai bus, ci sono stati ritardi e salti di corsa del servizio scolastico, e nel pomeriggio, in attesa della riparazione dei mezzi, informati i Comuni dell’area e l’Ufficio scolastico, non è stato possibile svolgere il servizio totalmente. L’azienda si è attivata per garantire il servizio odierno che, purtroppo, è stato solo parziale a causa di ulteriori guasti a due bus, prima per un pneumatico forato (che ha provocato un ritardo della corsa) e poi la rottura di un manicotto, che ha reso indisponibile un secondo veicolo.

Autolinee Toscane informa che le officine stanno lavorando senza sosta per consentire celerIe riparazione". E arrivano anche le scuse all’utenza. "L’azienda – concludono – si scusa con l’utenza per i disagi, causati da un parco mezzi anziano il cui rinnovamento e sostituzione è già in corso da parte di Autolinee Toscane".

Claudia Iozzelli