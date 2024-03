Cani bloccati sulla sponda del fiume: arrivano i pompieri e li salvano

Vernio (Prato), 1 marzo 2024 – Bloccati in una zona del fiume non raggiungibile da terra. Sono stati salvati così due cani nel Comune di Vernio: l’intervento, realizzato dai vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, congiuntamente al personale fluviale della centrale, è stato effettuato sulla sponda dove il torrente Fiumenta si immette nel Bisenzio.

L'intervento dei vigili del fuoco

Allertati dai proprietari, che vedevano gli animali in difficoltà, i vigili del fuoco hanno raggiunto i due cani lupo per poi recuperarli in buone condizioni.