Candidato sindaco, centrodestra ancora al palo

PRATO

Nel centrodestra sono giorni di incontri e telefonate, ma un accordo sul nome del candidato sindaco ancora non c’è. Sul tavolo sempre tre ipotesi – gli ex assessori Gianni Cenni e Rita Pieri, il sottosegretario Giorgio Silli -, ma nel totonomi sono comparsi anche i consiglieri comunali di FdI Claudio Belgiorno e Tommaso Cocci, anche se ad opinione di molti non avrebbero la necessaria esperienza per quel ruolo. Anche di questo si è parlato nei corridoi del congresso di Forza Italia di ieri mattina, che ha confermato la deputata Erica Mazzetti nel ruolo di coordinatrice provinciale. Ai lavori hanno partecipato come ospiti diversi esponenti del centrodestra pratese: l’assemblea è stata un’occasione informale di scambi di opinioni e congetture (fra i commenti anche la classifica delle presenze in consiglio comunale, con Cocci il più assente). "A Prato ci sono le condizioni per vincere – ha detto dal palco Mazzetti –, puntando sulla discontinuità rispetto ai 10 anni di rendering con un approccio pratico e concreto, incentrato sui temi come le infrastrutture. Grazie per la stima nei miei confronti e per il lavoro svolto insieme: gli daremo continuità con questo nuovo mandato". Il congresso è stato presieduto dal sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, che ha ribadito il nome di Rita Pieri come proposta di Forza Italia nel ruolo di candidato sindaco. Ma ecco la lista dei componenti del nuovo coordinamento azzurro: Francesco Cappelli, Gabriele Borchi, Rita Pieri, Lorenzo Santi, Angela Castiello, Marianna Baldi, Alessandro Giugni, Andreina Casini, Giulio Mencattini, Magda Faiella, Roberto Baldi, Silvia Guarducci, Paolo Coscione, Luigi Galasso, Lorenzo Marchi, Francesco Calugi e Sauro Pasquinelli.