"Cancro al seno: dati allarmanti a Prato"

"Noi non smetteremo mai di ripetere quanto sia fondamentale la prevenzione nel campo dei tumori mammari – afferma la senologa dell’Istituto Diagnostico Santo Stefano Beatrice Forzoni –, questa attenzione oggi ha ancora più valore se guardiamo l’incredibile aumento che ha avuto il tumore alla mammella negli ultimi anni. Nel 2022 i casi in Italia sono stati 55mila in più, in Toscana 3500. Sono dati allarmanti. A questo aggiungiamo che la diagnostica senologica è arrivata a risultati importantissimi, con percentuali di guarigione dell’85%. Un dato che potrebbe aumentare se tutte le donne capissero l’importanza della prevenzione". Il direttore sanitario del Centro Medico della Misericordia di via Ferrucci, Andrea Gennai, ricorda come "l’umanizzazione delle cure" sia un aspetto imprescindibile nel rapporto tra medico e paziente, "occorre avere una comunicazione chiara, meno ansiogena, e questo atteggiamento è fondamentale per la prevenzione".

A questo si aggiunge l’impegno assunto dalla Misericordia di Prato a coinvolgere i propri dipendenti e i volontari in cinque giornate di raccolta fondi a sostegno dell’assistenza domiciliare ai malati di tumore e della prevenzione oncologica gratuita che ANT promuoverà nella provincia di Prato da qui alla prossima primavera.