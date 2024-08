Campo di calcio a La Serra. Ci siamo: riapertura vicina

Campo di calcio a La Serra, l’attesa per la riapertura è quasi finita. Quasi un anno di lavori per una riqualificazione totale del campo e degli spazi circostanti che potranno essere utilizzati non solo in ambito calcistico. Era il 29 agosto 2023 quando fu presentato il progetto di riqualificazione per il campo di calcio a 11 e il campetto utilizzabile per il calcetto o la pallavolo, oltre ai locali accessori. I tempi stimati lo scorso anno erano 150 giorni ma fra burocrazia, l’alluvione che pur non avendo interessato la frazione ha impegnato uffici e amministratori e i normali tempi tecnici, ecco che si è arrivati ad un anno ma ora l’impianto è in dirittura d’arrivo e presto ci sarà il taglio del nastro.

"Finalmente, presto, potremo tornare ad aprire questo impianto sportivo, dove si potrà riprendere a giocare, ma anche a godersi momenti di tempo libero e di relax": dice il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, che ha effettuato un sopralluogo al cantiere. Il campo di calcio de La Serra non era più utilizzabile anche per gli spettatori. In pratica, si è proceduto alla progettazione ex novo della struttura, trasformata in un ministadio e parco pubblico: insieme al nuovo terreno di gioco sono stati realizzati nuovi spogliatoi e nuove tribune, nuovi servizi compreso un locale bar, si è completamente ripensato l’accesso all’impianto, e si è provveduto a creare un "percorso vita" con una zona fitness, con attrezzature per lo svolgimento di attività fisiche.

"Nel progettare la ristrutturazione del campo di calcio – aggiunge ancora il sindaco Prestanti – abbiamo ritenuto di non limitarci al restauro dell’impianto sportivo che, invece, è stato concepito come un’area aperta, accessibile da tutti. Un luogo che deve funzionare come un parco pubblico, anche quando non ci sono partite o allenamenti".

Il costo complessivo è stato di circa un milione di euro, provenienti quasi completamente da Governo (bando "sport e periferie") e Regione (bando sport). "E’ motivo di grande soddisfazione – conclude il sindaco – aver recuperato quest’area e aver portato a termine quest’opera pubblica, tanto attesa". La zona de La Serra con i campi da tennis già attivi da anni adesso diventerà un polo sportivo a tutto tondo, per qualsiasi età. Il nuovo campo sportivo avrà riguardo anche per l’ambiente: l’efficientamento energetico complessivo consentirà di abbattere il 70% di anidride carbonica.

M. Serena Quercioli