Campione di biliardo Show in via Pomeria

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di biliardo. Questa sera, a partire dalle 19, all’Accademia Prato di via Pomeria arriverà un campione del calibro di Crocifisso Maggio, unico giocatore nella storia del biliardo ad aver detenuto contemporaneamente i tre massimi titoli della disciplina: campione del mondo, campione europeo, campione italiano professionisti. Maggio farà un vero e proprio show. Per assistere apericena (25 euro) o dopo cena (10 euro). Per informazioni: 333. 6748030.