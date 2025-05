Campionato Uisp. Ora i quarti di playoff

Con il primo posto dei Kickers Narnali già matematico dal turno precedente, va in archivio dopo la disputa dell’ultima giornata di ritorno la regular season del campionato Uisp di calcio. I Kickers hanno chiuso la stagione nel miglior modo possibile, battendo sonoramente la Polisportiva Il Sogno 5-0 grazie alle doppiette di La Rosa e Sciannamè e al gol di Giandonati. Nell’ultima giornata si registrano anche il colpo esterno del Tavola, che passa 1-3 sul campo del Chiesanuova con le reti di Pierozzi, Zanobetti e Pipola. Ai padroni di casa non basta il gol di Bonacchi. L’Olimpia Prato vince 4-1 contro la Polisportiva S. Andrea con le reti di Ghianni, De Sica, Ghinni e Puggelli. Per il S. Andrea, gol della bandiera di Fratini. Il Signa vince 2-0 sul campo dello Sporting Prato grazie a un ispiratissimo Binetti, che mette a segno una doppietta, e conquista la seconda posizione finale. Goleada del S. Ippolito che, con una doppietta di Lombardi e le reti di Donnini e Nenciarini (più un’autorete), si impone 5-1 contro l’Avis Verag Prato Est. Mbaye sigla l’unico gol per gli ospiti. Il Phoenix 2012 continua il periodo positivo e vince 4-1 contro il Prato Asd: a segno Gradi (doppietta) e Acciaioli. La quarta rete, invece, arriva sugli sviluppi di un autogol. Per il Prato segna Baracchi. Stesso risultato tra Giusti Stefano e Asd Vergaio 2003: 4-1 al fischio finale in favore dei padroni di casa. In classifica, i Kickers Narnali chiudono a quota 67 punti, seguiti dal Signa 2007 con 62. Il Bellini Giacomo Bacchereto, che ha riposato nell’ultima giornata, rimane fermo a 60 lunghezze. Ora dunque i playoff. Già fissati i quarti di finale: lunedì 19 maggio, il Phoenix 2012 affronterà il Tavola 1924, mentre il giorno dopo il Bellini Giacomo Bacchereto affronterà il S. Ippolito. Mercoledì 21 spazio invece alla Coppa Bruschi.

Massimiliano Martini