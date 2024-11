Campionato "silver". Corallo protagonista

Quasi centocinquanta ginnaste provenienti da tutta la Toscana in rappresentanza di ventidue diverse società, pronte a sfidarsi nelle varie categorie e specialità per aggiudicarsi una medaglia. Questo è quanto promette la seconda prova regionale del campionato individuale "silver" di ginnastica ritmica, che avrà luogo in questo fine settimana presso l’impianto sportivo "Paolo Nesti" di Bagnolo. Ad organizzarla sarà l’Asd Corallo, a conferma della crescita che la società montemurlese fondata quasi un decennio fa sta evidenziando da qualche anno a questa parte. Una manifestazione che si snoderà attraverso due giorni da gare: le prime atlete si esibiranno oggi, mentre le altre si prepareranno per gareggiare domani. "Oggi saranno presenti 83 ginnaste dei livello "Ld" - ha spiegato Patrizia Iovine, tecnica del Corallo – e domani altre 63 di livello "Le". Siamo felici di poter organizzare questo appuntamento. Sarà importante anche per le nostre tesserate, anche in preparazione del campionato nazionale "Winter Edition" che si terrà il prossimo mese a Rimini. Il sodalizio di Montemurlo è reduce oltretutto dal campionato nazionale Asi di ritmica svoltosi a Velletri, che ha visto nel dettaglio gareggiare con buoni riscontri trentatré "coralline". Le stesse che saranno più che mai determinate a ben figurare fra le mura amiche, incrementando il medagliere societario.

G.F.