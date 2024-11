"Campionato equilibrato ma stop sbagli"

"Adesso non dobbiamo pensare a chi ci sta davanti, ma a chi ci sta dietro. La nostra targa è vicina alle inseguitrici, quindi innanzitutto cerchiamo di rendere più serena la situazione da questo punto di vista. Poi, alla fine del girone d’andata, guarderemo la nostra posizione. E’ un campionato equilibratissimo, che ancora deve dire tutto". Marco Mariotti manda un messaggio chiaro ai suoi dopo la sconfitta rimediata a Forlì, la prima della sua gestione: l’obiettivo del Prato, nonostante le dichiarazioni del presidente Stefano Commini (che ho sempre posto l’asticella in alto, anche dopo il cambio di guida tecnica), deve innanzitutto essere quello di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Dopo le prime 10 giornate del girone D di serie D, i biancazzurri occupano la 13esima posizione in graduatoria, con appena 10 punti conquistati. Il che significa che se il campionato dovesse finire oggi, Remedi e compagni sarebbero costretti ad affrontare i playout per mantenere la categoria. Insomma, non proprio quello per cui la società aveva lavorato durante l’estate. "Bisogna preparare bene la gara di domenica, perché la sfida contro lo United Riccione diventa uno scontro diretto e un crocevia importante per tirarci fuori da questa situazione di classifica", le parole del tecnico laniero, non soddisfatto per l’interpretazione che i suoi hanno dato alla gara contro il Forlì. "Dobbiamo avere più coraggio e personalità nel giocare a calcio, senza buttare il pallone in vanti. Bisogna crescere in determinate situazioni, senza avere la frenesia di segnare, perché si può fare gol in ogni momento. Ci stiamo lavorando, ma servirà tempo. Sia noi che il Forlì abbiamo avuto pochissime occasioni, praticamente nessuna ed è stato un match al di sotto delle aspettative su ambo i fronti".

Francesco Bocchini