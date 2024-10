Campionato di marcia. Prato capitale delle gare

Circa 350 atleti provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi, ad ogni livello. E’ quel che promette il campionato italiano e campionato di società di marcia, che si terrà dopodomani e che almeno per la giornata di domenica vedrà convergere in città alcuni dei migliori marciatori italiani (e non solo). La kermesse organizzata dall’Atletica Prato partirà da viale Galilei e si snoderà lungo un "circuito" di 3 km sino alla rotatoria con via Marradi, che i concorrenti percorreranno più volte. "Questa è forse la più importante manifestazione di marcia su strada del 2024 a livello italiano - ha detto il presidente dell’Atletica Prato, Sauro Settesoldi - la competizione ci sta a cuore anche perché la nostra squadra juniores femminile è in testa al campionato di categoria e il nostro auspicio è che riesca a vincere". I primi a partire, alle 8,30 saranno i "senior" e i "pro" della 35 km, che ripeteranno il tracciato diciassette volte. Fra i contendenti ci sarà anche Andrea Cosi, al quale solo un infortunio ha a quanto pare negato la partecipazione alle scorse Olimpiadi di Parigi. Madrina della gara sarà la marciatrice Antonella Palmisano, olimpionica a Tokyo 2020. Alle 8,50 partirà invece la 20 km femminile delle quattro categorie che vanno dai pro ai master, mentre alle 10,50 sarà la volta della 20 km maschile. Corse che vedranno impegnati 150 atleti mentre più o meno in contemporanea, nel Parco degli ulivi, circa 200 giovanissimi delle categorie "ragazzi", "cadetti" e "allievi" si sfideranno nel campionato toscano a squadre. "Una manifestazione importante, che promette di rappresentare un’occasione per il territorio anche in chiave economica e turistica – ha detto il sindaco Ilaria Bugetti – chiediamo quindi po’ di pazienza ai cittadini per i divieti e le deviazioni previste per la giornata". Dalle 5 di domenica e fino al termine della corsa non si potrà sostare nell’area di parcheggio tra la Scuola d’infanzia Meucci e il Vittorio Rossi. In quella fascia sarà vietato transitare in viale Galilei tra il Ponte Datini e la rotonda con via Marradi, consentendo l’uscita in direzione di Ponte Datini ai veicoli provenienti dal tratto a senso unico di marcia di via Negri. Divieto di transito anche sulla ciclabile nel tratto posto all’interno del Parco degli Ulivi. Il traffico verso Santa Lucia sarà deviato verso via Targett, mentre da Santa Lucia sarà deviato in via Bologna.

Giovanni Fiorentino