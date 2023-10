Camion si ribalta e blocca la 325. Il traffico va in tilt: code ovunque

Una giornata da incubo sulle strade cittadine. Di nuovo al centro dei problemi di viabilità c’è la 325 che a causa di un incidente è rimasta chiusa al traffico per ore impedendo il passaggio a migliaia di persone. Poco dopo le 16 di ieri un camion si è ribaltato nel tratto compreso tra La Briglia e La Foresta: il mezzo si è intraversato bloccando le due corsie e isolando di fatto la Valbisenzio dalla città. Immediate e pesantissime le ripercussioni sulla viabilità interrotta per tutto il pomeriggio. Le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco sono state lunghe e difficoltose. Il camion, che era a pieno carico, è stato prima svuotato e poi alzato con una gru. Solo alle 20,30 la strada è stata riaperta. Un delirio per gli automobilisti bloccati che si sono dovuti mettere l’anima in pace e rinunciare a salire e scendere oppure ad imboccare le strade alternative della collina, subito intasate all’inverosimile. Attivati sia la polizia municipale sia il 118 con un’ambulanza della Misericordia di Vaiano e una della Croce Rossa di Prato che hanno soccorso l’autista del camion, per fortuna rimasto ferito non in maniera grave. Uniche alternative alla 325 via di Faltugnano verso nord e la strada di Schignano per chi va invece viaggiava in direzione opposta. Una soluzione che si è rivelata presto inutile visto che anche le vie alternative si sono subito bloccate. Una situazione che purtroppo si ripete con cadenza regolare e che riapre il dibattito sulla necessità di una alternativa all’ex statale. I sindaci della vallata hanno annunciato che chiederanno un nuovo incontro al prefetto per sollecitare gli "enti interessati ad eseguire i lavori per aprire o riaprire la viabilità alternativa". In più hanno chiesto una task force di emergenza di tutte le forze di polizia dei territori.

Anche mattinata di ieri è stata segnata da un maxi imbottigliamento a causa del cantiere a sorpresa in via Sant’Antonio che, di conseguenza, ha letteralmente paralizzato la viabilità dell’entrata a scuola e lavoro intasando viale Galilei, via Convenevole e piazza Mercatale. Ad aggravare la situazione è stata anche la concomitanza con il mercato cittadino. Disagi anche per le corse degli autobus che hanno subito pesanti ritardi. In tarda mattinata il cantiere è stato chiuso e via Sant’Antonio riaperta. Lentamente la situazione si è risolta e le lunghe code sono terminate. A generare il caos è stato il cantiere di Publiacqua per una perdita che si è aggravata domenica, tanto da rendere necessaria la procedura d’urgenza.

Silvia Bini