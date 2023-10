Camion si ribalta sulla 325: traffico in tilt, lunghe code anche in collina

Prato, 9 ottobre 2023 – Ennesimo incidente ed ennesimo disastro per il traffico sulla 325 e non solo. Un camion si è ribaltato tra La Briglia e La Foresta obbligando la polizia municipale a chiudere la strada in entrambe le direzioni.

Immediate le conseguenze per la circolazione, con lunghe code sia verso la vallata che verso Prato sulle strada alternative della collina, strette e certamente non adatte a smaltire il traffico della 325.

Sul posto per soccorrere il conducente sono intervenute la Misericordia di Vaiano con infermiere e la Croce Rossa di Prato. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.