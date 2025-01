Prato, camion incastrato nel sottopasso ferroviario, caos traffico

Prato, 12 ottobre 2021 - Caos traffico a Narnali nella mattina di martedì 12 ottobre: un camion è rimasto infatti incastrato nel sottopasso ferroviario che si trova in via Pistoiese. Uno snodo importante per il traffico veicolare, e infatti ci sono stati notevoli disagi nell'ora di punta. L'autista ha cercato di passare ma non ha calcolato bene l'altezza.

Il mezzo è dunque rimasto incastrato e quasi in bilico, senza possibilità di uscire. L'autista è uscito incolume dal mezzo, ma il problema è stato subito quello delle code. La polizia municipale ha regolato il traffico. Non è stato semplice liberare il mezzo.