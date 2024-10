Prato, cambio di parroci in alcune parrocchie della diocesi

Prato, 4 ottobre 2024 - Cambio alla guida di alcune parrocchie della Diocesi di Prato. Il vescovo Giovanni Nerbini ha stabilito le seguenti nomine: il canonico Marco Pratesi lascia la parrocchia di Santa Maria del Soccorso e diventa il nuovo parroco della cattedrale. Il canonico Luciano Pelagatti, precedente parroco, diventa collaboratore parrocchiale. Novità anche a Santa Maria del Soccorso, dove arriva don Marco Locati, che lascia la parrocchia di San Salvatore a Vaiano. Quest'ultima comunità è stata affidata a don Waldemaro Kowalczuk, che si sposta così da San Miniato alla Briglia e lascia anche la parrocchia di Carmignanello. In seguito a questo spostamento monsignor Giovanni Nerbini ha deciso di riorganizzare così alcune parrocchia del vicariato Valbisenzio: don Mirko Choroszy assume dunque l'incarico di parroco di San Miniato alla Briglia, Gamberame e Faltugnano; don Emanuele Lanfranchi è parroco di Carmignanello, Usella e Sofignano. Cambi sono previsti anche in città. Don Antonio Di Miceli lascia la parrocchia di San Giovanni Bosco e si trasferisce a Santa Maria a Capezzana, parrocchia rimasta senza parroco dopo l'improvvisa morte di don Rodolfo Melani. Il parroco di San Giovanni Bosco è don Gianni Gualtieri, che rimane parroco della vicina comunità dei Santi Martiri e costituirà così una nuova unità pastorale con il supporto di don Michele Di Stefano, sacerdote fresco di ordinazione. Don Michele inoltre è stato nominato membro della equipe di Pastorale giovanile. Don Marco Degli Angeli, da alcuni mesi in forza alla parrocchia di Sant'Antonio a Reggiana, vivrà un anno sabbatico fuori Diocesi e andrà a compiere una esperienza di impegno pastorale e missionario nella comunità Nuovi Orizzonti. La parrocchia di Reggiana sarà retta da don Patrick Issomo Mama, nominato amministratore parrocchiale. Don Degli Angeli lascia provvisoriamente anche la guida della Pastorale giovanile diocesana, affidata dal Vescovo a suor Deborah Tesi, nominata coordinatrice per questo anno pastorale. Don Maurizio Corradini diventa collaboratore parrocchiale di San Pietro a Mezzana e don Joseph Joyson è il nuovo collaboratore parrocchiale di San Salvatore a Vaiano, dove si occuperà in particolare di Pastorale giovanile. Le date degli ingressi nelle parrocchie saranno definite prossimamente a partire dalle situazioni concrete dei singoli parroci.