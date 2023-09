Cambio medico. Referti e analisi sono più "vicini"

Nelle farmacie presto si potranno ritirare i referti degli esami, si potrà scegliere oppure procedere a cambiare il medico di famiglia ed il pediatra.

Sono queste alcune delle opportunità tradotte in servizi di prossimità al cittadino che contempla il rinnovo dell’accordo Cup per i prossimi tre anni tra Regione Toscana, Asl, Federfarma Toscana e Cispel Toscana. Più servizi, dunque, rispetto al precedente patto, che era stato siglato nel 2017: un accordo che porterà maggiori vantaggi ai cittadini nel rendere più facilmente fruibile e più vicina la sanità, che troppo spesso è ad ostacoli. "La farmacia, così, si conferma un presidio fondamentale ed insostituibile anche nelle aree interne – afferma Pietro Brandi (foto), presidente Federfarma Prato – In farmacia si verrà, non solo per acquistare i farmaci, ma anche per accedere a numerosi altri servizi".