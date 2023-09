Sauro Mazzoni inizia la svendita: "Merito la pensione". Negozio storico del commercio pratese

Prato, 6 settembre 2023 – Cambia un’epoca. La pausa estiva porta con sé un cambiamento epocale per il commercio cittadino: "Sauro Mazzoni", negozio storico di viale Piave aperto negli anni Settanta cambia pelle in vista della chiusura definitiva. Ancora nessuna decisione in merito alla data di cessazione dell’attività, anche se la strada sembra tracciata. Il negozio è aperto, ma all’interno non ci sono più vestiti né l’abbigliamento sportivo e di alta classe che lo ha sempre contraddistinto per gusto e qualità oltre alla invidiabile collezione di profumi ricercati e unici. In vendita sugli scaffali di legno scuro adesso c’è tutt’altro: oggettistica, addobbi natalizi, cuscini inglesi, stole, coperte, profumatori, porcellana e tutti gli arredi che hanno sempre dato quel tocco originale al negozio simbolo del centro soprattutto durante i mesi invernali, con vetrine addobbate in grande stile.

Le motivazioni della scelta del titolare sono racchiuse in più fattori: l’età che avanza, le nuove modalità di acquisto on line, i costi che aumentano e gli anni della pandemia hanno convinto Sauro Mazzoni a cambiare rotta almeno per i prossimi mesi.

"La pensione dopo tanti anni me la merito...", commenta il titolare mentre è intento ad allestire il negozio nella nuova versione. "Qui è già Natale", dice. In effetti entrando si respira un’aria natalizia nonostante le giornate ancora calde: all’interno ci sono esposti Babbi Natale dipinti a mano che sorridono, porcellane raffinatissime e profumi legnosi creano l’atmosfera. Per chi vuol mettersi avanti è un’ottima occasione per fare qualche affare e acquistare pensierini da regalare durante le prossime festività. La qualità è assicurata e anche l’originalità dei pezzi in vendita.

Il negozio è aperto tutti i giorni con gli stessi orari, ma senza più la linea di abbigliamento all’interno. "Ci sono pezzi unici", dice Mazzoni. Unici come era unico il negozio di viale Piave che adesso ha le vetrine oscurate dalle tende bianche.