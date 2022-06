Caldo eccezionale: l’estate è già nel clou. "Ci saranno altri record di temperature"

Firenze, 5 giugno 2022 - "Stiamo vivendo un periodo di caldo eccezionale e penso che quest’anno verranno scritti nuovi record. Si tratta naturalmente di una prima ondata, in attesa di un’estate che si annuncia particolarmente afosa e poco piovosa. Prima del termine della settimana si dovrebbe toccare il picco a quota 36 gradi. A partire dalla prossima settimana, invece, le temperature si abbasseranno e si normalizzeranno. Solitamente non si superano i 28 gradi nella prima decade di giugno e così accadrà anche quest’anno". La buona notizia è che il caldo torrido ci darò finalmente un po’ di tregua. Ma siamo comunque di fronte a un inizio di estate anticipato. Ad affermarlo è Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma, realtà specializzata in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici (Gis) e geologia. "In passato abbiamo avuto temperature da record, ad esempio, nell’estate del 2003. Guardando invece al mese di maggio che ci siamo appena lasciati alle spalle, l’ultima volta che è stato così caldo risale al 2009, quando attorno al 25 raggiungemmo i 36 gradi. Ma quello fu un evento eccezionale. Adesso siamo invece di fronte a un fenomeno più duraturo". E soprattutto repentino, visto che la temperatura è schizzata alle stelle nel giro di pochissimo tempo. Mettendo soprattutto in crisi i bambini e gli anziani. "I primi hanno una capacità di termoregolazione meno sviluppata rispetto a noi adulti, mentre i secondi sono soggetti chiaramente fragili. Entrambi non hanno sostanzialmente il tempo di adattarsi a questi sbalzi climatici. Il consiglio in queste situazioni, anche se banale, è quello di evitare di uscire di casa nel corso delle ore più calde della giornata e di bere molta acqua, perché il rischio di disidratarsi è elevato". Anche chi è costretto a lavorare sotto al sole cocente non se la passa meglio. "Per questo - spiega ...