Calciomercato. I colpi al fotofinish

CALCIO DILETTANTI

La stagione del calcio dilettantistico si avvia ad entrare nel vivo, ma c’è ancora tempo per le ufficialità e per gli ultimissimi colpi. Cominciando dalla Prima Categoria: il Csl Prato Social Club, poco prima della gara con il Prato Nord di domenica scorsa, aveva comunicato gli ingaggi dei giocatori Loris Pagnotta e Tommaso Tinagli.

In Seconda Categoria, nelle ore successive, il Poggio a Caiano ha invece annunciato l’arrivo del giovane Aarich Achraf, proveniente dal Grignano: il centrocampista partirà con gli "juniores regionali", con la prospettiva di debuttare fra i "senior" nei prossimi mesi. Diverse novità anche in Terza Categoria, andando a ritroso di qualche settimana: il Tobbiana ha rinnovato l’organigramma societario: Ilario Toccafondi è stato eletto presidente (subentrando ad Antonio Ponzecchi) con Giacomo Baldi come vice. Ma è la CDP Vaianese a destare curiosità. La nuova società nata dalla "scissione" de La Briglia Vaiano ripercorre la tradizione della "vecchia" CDP Vaiano e due giorni fa ha sostenuto una prima amichevole con il Prato Asd. Sono stati annunciati come nuovi giocatori i centrocampisti Gianmarco Macrì, Lorenzo Ciriegi e Luca Maione, i difensori Jacopo Taiti e Simone Mariotti e l’attaccante Alessandro Mari. Ma c’è curiosità anche per il Prato Nord U21, inserito nel girone di Pistoia, che esordirà fra qualche giorno in campionato e sarà composta dai giocatori giovani del club che non trovano spazio nella prima squadra militante in Prima Categoria. Angelini, Anticaglia, Berti, Brescia, Bettazzi, Bovani, Calamai, Colombi, Ciolini, D’Angelo, Di Rosa, Gallerini, Gargani, Gori Fili e Francesco, Giovannelli, Nanni, Parretti, Petruzzi, Rafanelli, Ranfagni, Trinca A., Trinca M., Roberti e Sani compongono il gruppo a disposizione di coach Rauseo.

G.F.