Calamai punta sulla sicurezza: "Più telecamere e vigili di quartiere"

Continuare a rendere attrattiva Montemurlo anche per le aziende, è importate. Per chi decide di fare impresa e sceglie Montemurlo è fondamentale garantire la semplificazione amministrativa con risposte veloci e pertinenti da parte della pubblica amministrazione e continuare con il controllo del territorio e la legalità economica.

La sicurezza del territorio e il benessere per i montemurlesi continua ad essere un elemento rilevante per la coalizione ’Tutti per Montemurlo’ anche implementando la videosorveglianza come deterrente per l’illegalità. Le attuali 64 telecamere presenti sul territorio saranno imcrementate con una decina di nuovi impianti di ultima generazione da localizzarsi nei punti strategici di Montemurlo.

"Questo progetto rientra nelle azioni che già abbiamo avviato di contrasto alle attività conomiche illegali - precisa Simone Calamai sindaco uscente e candidato della coalizione Tutti per Montemurlo - e l’obiettivo è di garantire condizioni di sviluppo omogenee e tutelare la qualità del nostro tessuto produttivo, negli ultimi cinque anni abbiamo dato vita al Progetto Equità che, con la collaborazione con polizia municipale, SoRi e Alia, ci ha consentito un controllo puntuale alla imprese nel nostro territorio con l’obiettivo di conntrastare l’evasione fiscale, garantendo al Comune il recupero di risorse importanti attraverso le quali abbiamo potuto evitare incrementi di tariffe e tributi nel corso di questi ultimi anni".

Spazio anche ai vigili di quartiere: "Un altro investimento significativo sarà quello della sicurezza di prossimità con un’azione mirata con la polizia municipale, nelle aree residenziali di Montemurlo - precisa Calamai - in particolare anche grazie alla collaborazione con i carabinieri, per garantire in modo ancora maggiore il contrasto agli episodi di microcriminalità".

Intanto Simone Calamai candidato sindaco Tutti per Montemurlo, la coalizione che comprende Partito Democratico, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi Sinistra, Montemurlo al centro, oggi incontrerà i cittadini con due appuntamenti nelle frazioni. In mattinata alle 11.30 Calamai e i candidati al consiglio comunale saranno a Popolesco Largo dell’antica Croce per parlare con i resideni e alle 17 Calamai e i candidati al consiglio comunale saranno in piazza della Repubblica per incontrare i residenti.

Si.Bi.