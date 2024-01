Cai, camminata e iniziative 2024

Il gruppo podistico delle ’Aquile Mattiniere’ ha concluso il suo anno di attività con due Iniziative di particolare significato la tradizionale ’Camminata dei Babbi Natale’ nell’ambito del calendario del Trofeo tre Province a Lucca lungo il percorso delle Mura e nel parco fluviale del Serchio e con la tradizionale escursione sui poggi fino alla Croce della Retaia: un momento speciale per condividere auguri e panettone guardando Prato dall’alto in una splendida giornata di sole. Adesso è tempo di guardare oltre: le attività del 2024 si apriranno domenica 14 gennaio a Figline con la XVI edizione dei ’Sentieri della Memoria’.

Una manifestazione che solitamente si tiene nel mese di novembre ma che, quest’anno, purtroppo è dovuta slittare a causa dell’alluvione che ha colpito anche la zona dove tradizionalmente ai svolge. Un appuntamento importante non solo per il gruppo podistico pratese, ma anche per tutta la sezione di Prato del Club Alpino Italiano. Nello spirito più autentico del Cai domenica sarà una giornata dedicata alla natura con una camminata al mattino sulle salite del Monte Ferrato e del Monte Javello, a seguire un pranzo conviviale a Figline e in conclusione, la consueta lotteria. Il ricavato, solitamente destinato ad iniziative benefiche del territorio pratese, quest’anno andrà a sostenere i progetti del gruppo ’Marimba’ attivo in favore di situazioni di emarginazione ed Indigenza.

L’apertura del nuovo anno sarà anche l’occasione per illustrare il programma del gruppo podistico ’Aquile Mattiniere’ per il 2024.