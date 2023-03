Cade nella buca dell’ascensore Ferito dopo il volo nel vuoto Operaio salvato dai pompieri

Volo di qualche metro dall’alto, tanto spavento e fratture multiple, ma per fortuna senza conseguenze fatali per un operaio di 47 anni che ieri mattina stava lavorando ad un ascensore in un condominio di via Roma, a Cafaggio. Erano le 10.15 quando l’addetto alla manutenzione è caduto nella buca di un impianto sul quale stava lavorando. Immediata la richiesta di soccorsi: la chiamata è stata fatta al 112 che ha inviato sul posto sia un’ambulanza del servizio sanitario di emergenza sia una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo.

Il 47enne è finito nella buca dell’impianto sul quale stava lavorando per effettuare interventi di manutenzione.

L’operazione sia di soccorso che di recupero del ferito si sono rivelate piuttosto complicate per il poco spazio a disposizione dei sanitari e dei vigili del fuoco e necessario, invece, per una corretta immobilizzazione ed il recupero del malcapitato. Una volta recuperato, il ferito è stato affidato dai vigili del fuoco alle mani degli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano.

Nel condominio di via Roma, dove si è consumato l’incidente, sono intervenuti anche i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Centro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. A loro il compito di stabilire il tipo di infortunio per poi aprire la procedura adeguata al caso. Per quest’ultima è necessario che il personale della prevenzione entri in possesso della relazione sanitaria, in cui viene indicata l’entità dei danni e delle lesioni riportare dallo sfortunato manutentore.

Sa.Be.