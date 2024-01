Cacciatore caricato da un cinghiale. Ferito alla gamba finisce in un fosso

Stava facendo una battuta di caccia al cinghiale insieme ad alcuni amici quando, per cause che sono tutte da capire, l’animale si è innervosito e ha puntato dritto contro uno dei cacciatori. Brutta avventura ieri per un cacciatore di 58 anni, residente della provincia di Prato, che se l’è vista davvero brutta. Quella che doveva essere una mattinata di svago, infatti, si è trasformata in un incubo per il cinquantottenne che è stato caricato dal cinghiale. Il cacciatore è finito in un fosso praticamente arido, senz’acqua, con una profonda ferita, causata dall’animale, a una gamba.

Secondo quanto riferito, il cacciatore si trovava in Mugello per la battuta di caccia al cinghiale in compagnia di alcuni amici.

Il gruppo aveva individuato l’animale da colpire ma le cose non sono andate come speravano i cacciatori. Il cinghiale, innervosito dalla presenza del gruppetto, ha puntato dritto verso il pratese e lo ha colpito a una gamba facendogli perdere l’equilibrio e spingendolo dentro al fosso, nella località boschiva di Largignana. I compagni si sono subito allarmati e hanno chiamato i soccorsi. E’ intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico Toscana nella zona di Grezzano, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze). L’allarme è arrivato dal tecnico della centrale operativa intorno alle 10 di mattina.

Sul posto si è diretta una squadra di tecnici della Stazione Monte Falterona insieme all’elisoccorso Pegaso 1 da Firenze. L’infortunato, che ha riportato una profonda ferita all’arto inferiore, è stato raggiunto dal personale dei soccorsi e stabilizzato. L’uomo aveva perso molto sangue. Una volta messo in barella è stato recuperato e trasportato in ospedale dall’elisoccorso. Le sue condizioni di salute, comunque, non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti anche l’automedica del 118 e vigili del fuoco.