Buzzi, Provincia al lavoro per riparare il guasto all'impianto di riscaldamento

Prato, 1 dicembre 2023 - In questi giorni l’Istituto Tullio Buzzi sta affrontando una situazione di emergenza a causa di una perdita riscontrata nel sistema di riscaldamento dell’edificio scolastico, che ha causato disagi per studenti e personale. La provincia di Prato, in collaborazione con i tecnici competenti, ha immediatamente attivato ogni risorsa disponibile per ripristinare la criticità nel più breve arco di tempo possibile. La ditta incaricata dall’Ente ha già eseguito un sopralluogo presso l’Istituto per la ricerca del guasto all’impianto termico. Nel corso dello stesso è stata individuata una perdita sotto il pavimento di alcuni laboratori dell’edificio. Pertanto, lunedì mattina sarà allestito un cantiere in tutto il corridoio, avviando una lavorazione che consentirà di rendere calore a parte del blocco interessato già nella stessa giornata di lunedì, nei successivi due giorni sarà poi ultimato l’intero lavoro con il completo ripristino dell’impianto di riscaldamento dello stabile. “La sicurezza e il benessere degli studenti e di tutto il personale scolastico rappresentano la nostra massima priorità, per questo abbiamo tempestivamente attivato tutte le procedure necessarie per risolvere il malfunzionamento in atto – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – I lavori si protrarranno per pochi giorni con l’obiettivo di minimizzare i disagi per la comunità scolastica. Ringraziamo studenti e personale coinvolto per la comprensione e la pazienza derivanti da questa situazione eccezionale di emergenza. Ci impegneremo al massimo per garantire un ripristino efficiente e tempestivo, assicurando che l’Istituto Buzzi possa riprendere la sua normale attività senza ulteriori intoppi”.