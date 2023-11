Bus scolastici, ritoccati gli orari dopo le proteste

Corse scolastiche, dopo l’uragano di proteste dei sindaci, dei genitori, dei presidi delle superiori, Autolinee Toscane rivede gli orari delle corse pomeridiane per la linea 210. La minaccia del Comune di ricorrere alle vie legali ha avuto un primo effetto anche se resta il nodo delle corse mattutine. Ecco l’orario feriale già operativo: la corsa delle 14.15 in partenza dalle scuole via Reggiana per San Giusto, Fontanelle, Poggio a Caiano sarà limitata a Poggio a Caiano-Regina Margherita (la corsa prosegue per Comeana e La Serra); la corsa delle 14.40 dalle scuole via Dossetti per scuole via Reggiana, San Giusto, Fontanelle e Poggio a Caiano-Regina Margherita sarà posticipata alle 15 (la corsa prosegue per Poggetto, Casa Rossa, Seano e S. Cristina a Mezzana); la corsa delle 14.50 da Comeana per Carmignano stazione FS, Poggio alla Malva, Artimino e Comeana è anticipata alle 14.40; la corsa delle 15.10 da Poggio-Regina Margherita per Poggetto, Casa Rossa, Seano e Carmignano è posticipata alle 15.30; la corsa delle 15.20 da Comeana per Carmignano stazione FS, Poggio alla Malva, Artimino e Comeana sarà anticipata alle 15.10; la corsa delle 15.25 in partenza da Carmignano per S. Cristina a Mezzana sarà posticipata alle 15.45; infine la corsa delle 15.28 da S. Cristina a Mezzana per Poggiale e Poggio è posticipata alle 15.48.