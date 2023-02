Bus per le scuole in ritardo La rabbia delle famiglie

CARMIGNANO

Inizio settimana con le corse dei bus a servizio delle scuole in forte ritardo e nel caos finisce anche quella che da Pistoia arriva a Firenze ed è utilizzata soprattutto da lavoratori e studenti universitari. Ieri la linea 51 (l’ex linea Copit Pistoia-Firenze) delle ore 8,39 direzione Firenze è passata alla fermata della Casa Rossa a Seano alle 9,06. "Non è ovviamente la prima volta – scrive Massimo, un lavoratore, al sindaco di Carmignano – ma c’è gente che con i mezzi va a lavorare. Non è possibile andare avanti così. Chiedo al sindaco Edoardo Prestanti: è possibile intervenire a un livello più alto rispetto a una semplice mail ad Autolinee? Si tratta di servizio pubblico che non funziona".

La scorsa settimana per tre mattine i bus di Autolinee Toscane dedicati al trasporto degli studenti alle medie di Carmignano e la corsa per Prato sono passati in ritardo e secondo la spiegazione fornita da Autolinee Toscane al Comune la motivazione è il freddo che la mattina presto impedisce ai mezzi troppo datati di mettersi in moto e partire in orario.

Ieri mattina, stesso scenario: "L’autobus delle 7.40 - racconta Ambra, una mamma - è passato dalle Quattro Strade (via Baccheretana, ndr) alle 8.01 con entrata della scuola 8.10".

La mamma ha inviato la segnalazione ad Autolinee Toscane che, come da prassi, hanno aperto il ticket per il reclamo ma tutto questo non soddisfa le famiglie. L’autobus ieri mattina non è passato per nulla in via Marconi e gli studenti sono stati inutilmente al freddo.

I genitori continuano a raccogliere le segnalazioni di disservizi e ognuno deve inviare la propria all’indirizzo del Comune di Carmignano: [email protected] in modo che l’amministrazione può avere in mano più testimonianze possibili sui disagi.

I ritardi stanno andando nell’ordine di 4050 minuti e la gente deve aspettare al freddo e tante volte l’autobus non si ferma nemmeno perché è già pieno.

L’assessore ai trasporti Jacopo Palloni tutte le settimane fa presente ad Autolinee Toscane i disservizi che, con ogni probabilità, culmineranno con il provvedimento di penali per la società.

Autolinee Toscane si è impegnata a mettere in circolazione nuovi mezzi ma anche questa promessa tarda a concretizzarsi. La questione delle corse saltate o in forte ritardo è da un anno e mezzo che tiene banco a Carmignano.

Intanto, è utile ricordare che venerdì 17 febbraio è stato proclamato uno sciopero di 24 ore indetto dai sindacati USB Lavoro Privato e Cobas. Il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

M. Serena Quercioli