"Buona governance". Premiato il Comune

Il Comune di Prato è stato premiato per essersi distinto per trasparenza, partecipazione e responsabilità nella gestione pubblica dal programma EloGe - European Label of Governance Excellence - del Consiglio d’Europa. Il riconoscimento è stato ritirato dalla sindaca Ilaria Bugetti venerdì scorso, a Gorizia, nell’aula magna dell’Università di Trieste - Polo di Gorizia.

La buona governance democratica è testata su 12 principi: partecipazione democratica; diritti umani; stato di diritto; etica pubblica; responsabilità; apertura e trasparenza; amministrazione efficiente, efficace e sana; leadership, capacità e competenze; reattività; gestione finanziaria ed economica sana; sostenibilità e orientamento a lungo termine; apertura al cambiamento e all’innovazione.

"E’ un importante riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti per migliorare i servizi in un’ottica di prossimità, di partecipazione e di trasparenza. – ha detto Bugetti – Non ci deve bastare. Deve essere un’ulteriore spinta a potenziare questa impostazione e questa direzione. ELoGE è anche un’occasione per riflettere sulle proprie azioni amministrative, confrontarsi con altre realtà e adottare soluzioni innovative per servire al meglio la cittadinanza".

ELoGE 2024 è un progetto realizzato da aiccre con il sostegno del Centre of Expertise for Multilevel Governance presso il Consiglio delle Autorità locali e Regionali del Consiglio. Il percorso è stato implementato grazie alla stretta collaborazione con Isig (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia). Fino alla precedente edizione erano ben 22 i Paesi facenti parte del Consiglio d’Europa nei quali il programma veniva attuato, oltre 50 i Comuni italiani. Il Comune di Prato ha aderito nel settembre 2024 al percorso di EloGE, scelta condivisa anche con la Commissione consiliare 1.