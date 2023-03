Buon compleanno La Camerata è un dono tra memoria e futuro Lo storico debutto

PRATO "Te deum laudamus", intona il coro sulla baldanza squillante di ben tre tombe e la pulsazione vitale dei timpani. Dentro la triade lucente del do maggiore annuncia il suo primo suono al mondo la Camerata strumentale città di Prato. Qualche minuto oltre le 21 del 28 febbraio 1998: è il battesimo dell’orchestra e l’inaugurazione di una stagione concertistica e di un periodo che sarà duraturo ed inedito per la città del tessile, che torna ad alimentarsi di musica. E insieme rinasce il Politeama che da questa sera diventa lo spazio d’adozione dell’orchestra, un luogo salvato dall’intraprendenza di Roberta Betti che - come è stato per la nascita della Camerata - è riuscita a mettere insieme istanze pubbliche, privati e cittadini: la formula mista che sembra essere quella prediletta dai pratesi per percorrere i sentieri culturali a beneficio della città. E’ verosimile che il direttore artistico Alberto Batisti, la cui mens luminosa e lungimirante, fervida di saperi ed esperienza nel tessere progetti musicali (la conferma arriverà negli anni), abbia con intenzione scelto il "Te Deum" di Haydn e il suo accecante do maggiore come inno augurale di vita nuova, auspicio di future fortune. Dopo, Haydn ecco Mozart della "Sinfonia Haffner" in...