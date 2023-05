Buon compleanno Cecco. Con due film

In occasione del compleanno di Francesco Nuti, proprio ieri ha ompiuto 68 anni, il cinema Eden rende omaggio all’artista pratese con la proiezione di due film, Il primo satà lunedì alle 21:Caruso Pascoski (di padre polacco) quarta regia di Nuti nel 1988, con protagonisti lo stesso Cecco, Clarissa Burt e Ricky Tognazzi. Secondo appuntamento lunedì 29 maggio con Occhio Pinocchio, del 1994, il progetto più ambizioso di Nuti che purtroppo non ebbe il successo da lui sperato. L’ingresso è libero. Gli appuntamenti sono curati da Fabiana D’Urso e Giovanni Nuti.

A proposito di cinema, da ricordare che domani alle 19.30 sarà presentato Gli ultimi giorni dell’umanità, realizzato da Enrico Ghezzi insieme ad Alessandro Gagliardo e in questi giorni nelle sale . Nell’occasione verrà conferita l’onorificenza cittadina del Gigliato d’Argento a Enrico Ghezzi, critico, autore e regista che sarà presente in sala. Un’iniziativa per celebrare una delle figure più significative nella divulgazione dell’arte cinematografica in Italia. Presentato a Venezia 2022, Gli ultimi giorni dell’umanità risulta è imperdibile per chi si è formato con Fuori Orario. Il film deve la sua ossatura all’archivio privato di Enrico Ghezzi, dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Duemila.