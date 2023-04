Bufera pronto soccorso Le opposizioni unite: consiglio straordinario su ospedale e 118

Le opposizioni uniscono le forze e chiedono in via ufficiale un consiglio comunale straordinario sulle problematiche della sanità pratese. Tre i temi all’ordine del giorno: sovraffollamento del pronto soccorso, gestione dei posti letto all’ospedale Santo Stefano, e riforma del 118. A firmare la richiesta sono stati tutti i gruppi di opposizione: Centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega, Prato al Centro e il Movimento 5 Stelle. Il feeling in consiglio fra centrodestra e grillini non c’è mai stato, ma stavolta la preoccupazione sul tema accomuna entrambe le parti. La decisione di chiedere un consiglio comunale straordinario è arrivata al termine di un periodo che ha visto particolarmente sotto pressione la sanità pratese.

Prima le polemiche per i tempi d’attesa di presa in carico dei pazienti al pronto soccorso, poi le storie di persone in barella anche per 48 ore in attesa che si liberasse un letto all’ospedale per il ricovero, infine tutte le proteste dei sindaci della provincia sui tagli legati ai medici del 118 fra Vallata, Montemurlo e comuni medicei. Senza dimenticare le difficoltà di reperire nuovi medici che vogliano venire a lavorare al pronto soccorso di Prato, e i tentativi di riorganizzazione del servizio da parte di Asl e Regione che però non hanno mai convinto fino in fondo la politica. "Come primo firmatario della richiesta, dopo la battaglia iniziata a gennaio con il nostro sopralluogo all’interno del pronto soccorso per prendere visione della situazione reale, abbiamo provato invano una discussione in Consiglio presentando un ordine del giorno sull’argomento – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno -. Ma la maggioranza Pdcentrosinistra non ha mai voluto metterlo in calendario. Adesso con la richiesta di questo consiglio straordinario non potranno più scappare dal discutere le problematiche inerenti all’ospedale e in particolar modo della gestione del reparto dell’emergenza". A sottolineare come le opposizioni siano "state costrette" a chiedere il consiglio straordinario c’è anche l’intervento del capogruppo del Centrodestra, Leonardo Soldi. "Questo è un atto dovuto di fronte ad un Partito Democratico che di fatto nasconde la polvere sotto il tappeto rispetto ad una realtà, quella del nostro pronto soccorso, non degna di una città di 200mila abitanti", dice. A rincarare la dose anche il capogruppo della Lega, Daniele Spada. "La drammatica situazione del pronto soccorso dell’ospedale di Prato è sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi ha la sfortuna di doverci passare – commenta -. Non basta l’annuncio di una nuova palazzina che aspettiamo da anni. La Regione deve dare risposte concrete ai pratesi". Infine l’intervento della capogruppo grillina Silvia La Vita. "Ci uniamo alla richiesta auspicando che possa essere utile a salvare la sanità pubblica, ormai vicinissima purtroppo al disastro a causa del governo della Regione a guida Pd" conclude La Vita.

Sdb