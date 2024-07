Bucciantini fra parole e musica . Un viaggio nella poesia russa

L’attrice pratese Monica Bucciantini ci farà viaggiare fra parole in musica oltre confine, ci porterà nella Russia contemporanea fra i versi di Marija Stepanova, poetessa russa censurata, che riecheggeranno domani sera (alle 20.30) al giardino Buonamici per "Che altro fare poi. Monica Bucciantini plays Marija Stepanova", con suono, scena e regia a cura di Massimo Conti. Prende spunto da una citazione della poetessa canadese Anne Carson - "Se la prosa è una casa, la poesia è un uomo in fiamme che la attraversa" – lo spettacolo che rappresenta un omaggio a Marija Stepanova, autrice di "Memoria della memoria" per Bompiani, poetessa, scrittrice di racconti e saggi. Accompagnata da una tessitura sonora eseguita dal vivo, Monica Bucciantini insegue una melodia, un esperimento con la lingua, una lingua che trasmigra da un corpo all’altro e diventa soggetto della poesia: anima dello spazio KolAm Theatre di Vergaio, diplomata alla scuola del Piccolo di Milano, un lungo curriculum di collaborazioni con Castri, Martone, Lievi, Lizzani, Cobelli, Garella, Castello, Cipriani, Bucciantini darà vita a un concerto per voce e suono dove le parole sono suono e avvolgono i corpi in un’unica relazione di profondo sentire.

Una bella occasione per vivere il teatro sotto le stelle, magari sorseggiando un drink di Casotto aTipico in uno dei pochi spazi più ventilati dentro le mura in queste serate ‘bollenti’. La scrittrice russa cui è dedicato lo spettacolo ha ottenuto tutti i maggiori premi di poesia e letteratura europei e russi, tra cui il Pasternak nel 2005, il Big Moscow Score Prize nel 2009, il Bol’šaja Kniga nel 2018, il Nos Award nel 2019. Nel 2007 ha fondato la rivista indipendente online OpenSpace.ru e dirige ora Colta.ru, oscurata in Russia dal febbraio 2022. Prima del successo internazionale di "Memoria della memoria", Marija Stepanova era già un’autrice famosa: per vent’anni ha contribuito a trasformare la scena letteraria moscovita e si è fatta conoscere come poetessa sperimentale e indipendente anche all’estero. L’evento è inserito nel cartellone della "Prato Estate 2024" organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune: ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: www.pratoestate.it