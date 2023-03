Brigata Ballerini di scena al Borsi Con Pinocchio

Domani all 17.30 al Teatro Borsi va in scena "Pinocchio. La storia di un burattino", spettacolo della Brigata Ballerini liberamente tratto dal capolavoto di Collodi, con Chiara Luccianti, Andrea Dezi, Alessio Targioni e Giulia Calamai. C’è sempre un po’ di male nel bene e un po’ di bene nel male. Quindi c’è sempre un po’ di verità anche nelle bugie. E la verità è che la bugia è la voce della disobbedienza. Pinocchio disobbedisce a chi ha già deciso cos’è bene fare, cosa sia meglio per lui, come debba comportarsi, cosa dire e non dire. Pinocchio disobbedisce perché vuole decidere da solo che vita vivere, foss’anche la vita del vagabondo. E invece no. Pare che i bambini debbano fare ciò che dicono gli adulti. "Il nostro Pinocchio – dice la Brigata Ballerini – è un uomo adulto con l’animo puro di un bambino, un cinquantenne con la grazia dell’eterno burattino, che purtroppo vive vagabondo, in discreta miseria, nelle mani di tre poco raccomandabili attori da marciapiede, che lo sfruttano costringendolo, con l’inganno e la forza, ad esibirsi nei panni di Pinocchio, per guadagnarsi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Ma Pinocchio a modo suo disobbedirà, per tentare di conservare la sua autencità di bambino". La scenografia dello spettacolo è di Elena Targioni. La Brigata Ballerini è attiva a Prato dal 2012 sia come compagnia teatrale sia in ambito pedagogico ed educativo con il progetto Fare Grandi Cose ispirato ai cento linguaggi del bambino, teorizzati da Loris Malaguzzi e alla Grammatica della Fantasia di Gianni Rodari. Ingresso 10 euro; biglietti on line www.teatroborsi.itbiglietti oppure al Borsi dalle 15 alle 18. Info e prenotazioni WhatsApp 329 4278058