Breve tregua fino a giovedì. Poi tornerà il caldo africano

Il grande caldo concederà una tregua a Prato ma non è il caso di farsi illusioni: la canicola mollerà la presa per alcuni giorni per poi ripresentarsi già dal fine settimana. Quella di ieri è stata la prima giornata meteorologicamente diversa dopo settimane di afa e stabilità atmosferica. Brevi rovesci e temporali sono transitati in città nel corso del pomeriggio, generando anche qualche rallentamento alla viabilità in corrispondenza di alcuni sottopassi. Le temperature, dopo una mattinata calda, sono tornate finalmente sotto i trenta gradi per buona parte del pomeriggio, regalando qualche ora di respiro, seppur in un contesto piuttosto afoso.

E ora che dobbiamo aspettarci? Il caldo africano rimarrà lontano dalla nostra provincia almeno fino a giovedì, quando verrà raggiunto il momento meno rovente di tutta la settimana e, forse, addirittura dell’intero mese di luglio. Giovedì la temperatura massima sarà intorno ai 32 gradi, leggermente sopra alla media del periodo. Da venerdì il termometro tornerà a salire a causa del rinforzo dell’anticiclone africano in espansione da sud-ovest verso nord-est. La settimana prossima, insomma, sarà nuovamente all’insegna delle temperature estreme durante il giorno e delle cosiddette "notti tropicali", vale a dire con temperature minime superiori ai 20 gradi. Che Prato, come Firenze e Pistoia, abbia un clima sempre più "tropicalizzato" è ormai sotto gli occhi di tutti. Lo ha certificato anche il Consorzio Lamma: "In questi giorni sentiamo la frase ‘è normale che faccia caldo in estate’. E invece no: i dati della temperatura vanno confrontati con la media climatologica degli ultimi 30 anni. La media delle temperature massime a Firenze è stata 35,9° gradi. La media trentennale dello stesso periodo è 31,9°. Mettendo a confronto i dati storici è evidente un netto rialzo a partire dagli anni 2000".

Firenze e Prato, al di là dei campanilismi, condividono sostanzialmente lo stesso clima. Nei primi ventidue giorni del mese, la temperatura massima a Prato è stata sempre superiore ai 31 gradi (quella che dovrebbe essere la temperatura media per il mese di luglio), tranne il 3. Dal 10 al 22 del mese, invece, la temperatura massima è sempre stata superiore ai 34 gradi, tranne il 13. Questa, purtroppo, è e sarà la nuova estate pratese.

Francesco Storai