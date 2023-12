"Bottiglia di benzina sulla mia macchina". Minaccia o scherzo?

Brutta sorpresa dallo spirito poco natalizio per Massimo Cosmo, l’imprenditore della ristorazione e titolare, tra gli altri, anche del pub Hop&Drop. Sul vetro anteriore della sua auto, una Porsche Cayenne, ha trovato fissato con dello scotch, un flacone di sgrassatore universale, contenente della benzina. Ad accorgersi del contenitore sull’auto in sosta davanti a casa a Quarrata è stata la moglie ieri pomeriggio. "Quando sono tornato all’ora di pranzo con un’altra macchina non mi sono accorto di niente. Una minaccia, uno scherzo? Comunque non è un bel gesto. Ho presentato denuncia ai carabinieri e oggi anche in questura".