Prato, 50mila botti di Capodanno illegali sequestrati: denunciato un uomo

Prato, 28 dicembre 2023 – Operazione dei carabinieri a Prato per il contrasto alla vendita illecita di botti e fuochi d’artificio illegali. Nella serata di mercoledì 27 dicembre i militari della stazione di Prato hanno controllato un esercizio commerciale gestito da un cittadino cinese. All’interno dell’attività sono stati trovati circa 50.000 pezzi di botti e prodotti pirotecnici, per un peso di circa 100 chili di polvere esplosiva. Tutti messi in vendita senza le previste autorizzazioni. Il materiale è stato quindi sequestrato dai carabinieri.

Il titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino cinese di 35 anni, è stato denunciato in stato di libertà, per commercio abusivo di materiale esplodente, alla procura della Repubblica del tribunale di Prato.Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.