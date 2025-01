Botti a capodanno: ’Divieto del tutto ignorato’

Botti a capodanno nonostante l’ordinanza. L’opposizione entra a gamba tesa e presenta un’interrogazione a firma della consigliera di Forza Italia Rita Pieri e del consigliere della Lega Claudiu Stanasel. "In occasione delle festività di fine anno, l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza per vietare l’utilizzo di artifici pirotecnici, botti, petardi e simili su tutto il territorio comunale, con validità dalle 17 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio, per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela degli animali; nonostante tale divieto, durante la notte di San Silvestro si sono verificati molteplici episodi di utilizzo improprio di materiale pirotecnico, con conseguenti danni a beni pubblici e privati, nonché ferimenti di persone", si legge nel documento.

"In piazza delle Carceri, alcuni individui hanno fatto esplodere petardi nelle vicinanze della giostra per bambini, mettendo a rischio l’incolumità dei presenti; sempre in piazza delle Carceri, si è verificata una lite culminata con l’aggressione di un cittadino straniero ferito al volto;  in via Santa Trinita e via Limberti, due giovani si sono feriti alle mani a causa dell’esplosione di petardi; in via Limberti, una campana di vetro è stata danneggiata dall’esplosione di una bomba carta. Per tutta la notte di capodanno si sono uditi innumerevoli rumori di petardi, botti e altri artifici pirotecnici, a conferma di una diffusa violazione dell’ordinanza comunale e nonostante l’ordinanza vigente, sono state elevate pochissime sanzioni per la violazione del divieto".

Pieri e Stanasel chiedono di sapere le iniziative del Comune di sensibilizzazione, quali i risultati dei controlli e perché sono state elevate poche sanzioni.