Botteghe della salute 450 pratiche nel 2024

Le “Botteghe della Salute“ piacciono ai cittadini di Carmignano: sono state più di 450 le pratiche svolte nel 2024, per attivare l’identità digitale (Spid) o la tessera sanitaria, o per prenotare un esame. Questi sportelli sono operativi a Carmignano il lunedì (ore 14-30-17) nel Palazzo comunale (piazza Matteotti, 1), a Comeana (Misericordia, Machiavelli, 9/c ) il martedì (orario: 14.30-18.30), il mercoledì (8.30-12.30) a Bacchereto (piazza Verdi, 17), a Poggio alla Malva (via S. Stefano) il venerdì (8.30-12.30), di nuovo a Bacchereto il sabato (8.30-12.30).

"E’ un’attività molto utile – spiega il vice sindaco e assessore a Sanità e sociale Federico Migaldi – che fornisce assistenza alle persone e facilita il loro rapporto con il sistema pubblico, e con le procedure informatiche ormai indispensabili per avere qualsiasi servizio".

Gli accessi mensili sono stati oltre 30 agli sportelli della “Bottega della Salute”, presenti a Carmignano dal 2021: nel 2024 le attivazioni Spid sono state 48, 34 invece quelle relative alla tessera sanitaria; 64 le richieste con Spid o tessera sanitaria ai servizi sanitari; 52 le prenotazioni per analisi del sangue e visite mediche al Cup; 46 le attività di assistenza ai cittadini nell’utilizzo delle piattaforme digitali, 5 le richieste di documenti anagrafici; 92 appuntamenti per distribuire sacchetti per la raccolta differenziata e o per fornire aiuto nell’accesso a bandi e iniziative per il sostegno sociale e le politiche abitative; 51 interventi per assistere i cittadini nella gestione di pratiche digitali con il Comune. "E’ un’attività preziosa – commenta il sindaco Edoardo Prestanti – perché porta i servizi, soprattutto quelli relativi alla salute, a diretto contatto con la popolazione".

M.S.Q.