Botte e offese: condannato marito violento

"Se ti rivedo in centro con un altro uomo spacco la faccia a te e a lui". Poi le offese: "P.... t...". E giù botte. Sono stati due anni di di inferno quelli vissuti da una pratese di 51 anni che, alla fine, e dopo essere finita perfino al pronto soccorso per le botte ricevute, ha trovato il coraggio di denunciare l’ex compagno. Alla sbarra, assistito dall’avvocato Carlotta Taiti, è finito un pratese di 51 anni che è stato condannato nei giorni scorsi dal tribunale di Prato a un anno e sei mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce nei confronti delle donna, che si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Alessandra Artese. Il giudice ha anche disposto una provvisionale di 50.000 euro per la parte offesa.

I fatti risalgono agli anni fra il 2016 e il 2018 quando i due convivevano insieme alla figlia minorenne di lei, avuta da una precedente relazione.

Il compagno aveva fin da subito mostrato atteggiamenti violenti nei confronti della compagna, spesso dovuti allo stato di alterazione psicofisica – era ubriaco – in cui si trovava. In particolare nel processo sono stati contestati alcuni episodi. Durante i frequenti litigi offendeva la donna ("t... p....") e le tirava addosso le suppellettili di casa. Una volta, mentre si trovavano in vacanza al mare, le aveva rotto un labbro tirandole una testata sul volto. In un’altra occasione, quando la donna gli aveva detto di voler interrompere la relazione, l’aveva buttata terra e trascinata per i capelli, di fronte alla figlia minorenne. La vittima andò al pronto soccorso e le fu diagnosticato un lieve trauma cranico. L’incubo è finito dopo che la donna ha sporto denuncia.