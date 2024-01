Botte e minacce. Arrestato giovane. Ormai era un incubo per mamma e sorella

Botte, offese e violenze nei confronti della madre e della sorella. Un comportamento che andava avanti da più di un anno e che ha convinto le donne ad avvertire la polizia. È stato così arrestato un giovane di 24 anni di nazionalità bulgara accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’ultimo episodio è stato talmente violento da indurre le donne a chiamare i soccorsi: la madre era intervenuta per sedare una lite tra i suoi due figli, quando è stata aggredita. Il figlio si è scagliato contro la madre in modo così violento da spingere la ragazza a chiamare la polizia e a denunciare che il fratello, da ormai un anno, riservava sia a lei che alla mamma comportamenti aggressivi e contraddistinti da impeti di violenza. È successo nel primo pomeriggio di martedì 9 gennaio nella zona dei Ciliani. Gli agenti della Volante, arrivati sul posto, hanno trovato il ragazzo chiuso in bagno e, cercando di riportare la calma, hanno intanto raccolto le dichiarazioni di madre e figlia. Quando la situazione sembrava tornata alla normalità, il 24enne, nel frattempo uscito dal bagno, ha iniziato a minacciare i familiari dando l’impressione ai poliziotti di essere del tutto fuori controllo. A questo punto sono scattate le manette. Sul posto anche personale sanitario che ha accertato i segni delle violenze sulla mamma. Le due donne hanno detto di essere vittime di maltrattamenti da circa un anno ma di non aver mai trovato il coraggio di denunciare per timore delle reazioni a cui sarebbero andate incontro. L’uomo è stato portato al carcere della Dogaia.