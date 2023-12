Botte alla convivente di fronte ai figli piccoli: arrestato in centro

Era ricercato per un ordine di arresto a suo carico emesso dopo la condanna per maltrattamenti nei confronti della moglie. Si tratta di un peruviano di 33 anni che è stato rintracciato dalla squadra mobile in centro a Prato. Gli agenti gli davano la caccia, una volta ricevuto l’rodine di carcerazione.

L’uomo è stato rintracciato due giorni fa dalla polizia nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla ricerca e cattura di soggetti colpiti a vario titolo da provvedimenti restrittivi.

In particolare, gli investigatori della squadra mobile hanno intercettato in centro storico, il cittadino peruviano, che risultava raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria in quanto l’uomo è stato condannato per avere con più "atti esecutivi", aggredito la compagna e convivente, presso l’abitazione familiare ed alla presenza dei figli minori.

L’uomo, trentatreenne, anagraficamente domiciliato a Prato, è stato accompagnato in ufficio in Questura e, in esecuzione di quanto impartito dall’autorità giudiziaria, al termine degli accertamenti di rito, è stato portato in carcere. La condanna era diventata nel frattempo definitiva.

Si parla di un altro caso di codice rosso per maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto che l’uomo avesse più volte alzato le mani nei confronti dell’ex convivente sotto gli occhi dei figli piccoli della coppia.

Un incubo che va avanti da tempo e su cui finalmente è stata messa la parola fine.