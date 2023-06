Bollette Estra, niente accesso online Ora si cambia: più facile scaricarle

Schermate d’errore, password inserite correttamente ma che non consentono di accedere alla propria area personale e sistemi operativi che non dialogano da cellulare con l’area clienti. Sono stati mesi di disservizi quelli vissuti da alcuni clienti di Estra. Fra momenti di picco degli accessi, cambio del sistema gestionale e un’area clienti online non performante, sono arrivate in redazione alcune segnalazioni sull’impossibilità di potere accedere ai propri dati e quindi di potere leggere online le bollette. Un problema di non poco conto, anche perché fra i servizi saltati c’è stato pure quello dell’autolettura del contatore, che consente di avere consumi certi e non presunti in bolletta. "Sono un cliente Estra per il gas da tanti anni e da alcuni mesi non riesco più ad accedere dal computer all’area clienti di Estra – spiega ad esempio un lettore –. Dà un errore generico, invitando a riprovare più tardi. Purtroppo la cosa non si è risolta nemmeno dopo varie telefonate al loro numero verde". A provare a fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi mesi è la stessa società che si occupa della fornitura di luce e gas. "Per alcuni mesi abbiamo avuto qualche problema a seguito del cambio del sistema gestionale delle utenze, quello che si occupa delle bollette, dei cambi di contratto e di tutta la gestione della clientela – spiegano da via Panziera –. In questo passaggio, tra l’altro, l’area clienti non è stata modificata, salvo poi renderci conto che in questo modo restavamo con un sistema non performante e troppo lento per dialogare col nuovo gestionale. Capitava quindi che in momenti di picco degli accessi non c’era modo di entrare nell’area clienti o nell’app, facendo comparire la schermata d’errore".

Da qui, la decisione a marzo di rifare anche l’infrastruttura dell’area clienti e adesso di modificare anche il software di registrazione con password e username: "Questo garantirà un accesso più veloce – proseguono da Estra –, ma per il momento può creare qualche disagio con codici cliente che non tornano o codici fiscali inesatti. Problematica comunque in fase di risoluzione".

Infine la novità che arriverà entro l’estate. "Assieme alle mail che annunciano l’emissione della bolletta – concludono da Estra –, verrà inviato anche un link per leggere le principali informazioni: costo, periodo di riferimento, scadenza. Poi ci sarà un altro link per scaricare proprio il pdf della bolletta, evitando quindi di essere costretti a entrare nell’area clienti. I test di funzionamento verranno svolti già a luglio, quindi per fine estate dovremmo essere pronti a partire col servizio".

