E’ già operativo lo store Estra di Montemurlo in via Vercelli, 3 aperto il lunedì e il mercoledì 9 -13 e 14,30 – 17,30 e il venerdì dalle 9 alle 13.

Nel nuovo punto di contatto con i clienti, ancora in fase di restyling, ma reso comunque già operativo per rispondere alle crescenti esigenze dei clienti di rivolgersi al personale di Estra, si potranno sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra sbrigare tutte le pratiche (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni).