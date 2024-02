Bollette della luce. Chi non sceglierà il nuovo gestore sarà cliente Edison

Ci siamo: dopo il gas anche per l’energia elettrica si avvicina la fine del mercato tutelato e quindi l’ingresso in quello libero. Adesso si conosce l’esito delle aste che si sono svolte nelle scorse settimane. Il primo dato da tenere in considerazione sono le scadenze: nel caso dell’energia elettrica il passaggio al mercato libero è stato posticipato al 1° luglio. Chi non rispetterà questo termine può comunque stare tranquillo perché non resterà senza corrente, ma si troverà con un fornitore che non ha scelto e che ha acquistato la sua utenza all’asta (la cosiddetta fornitura con il servizio a tutele graduali): quindi i cittadini si vedranno arrivare una bolletta di un gestore che non conoscono.

Solo ora è stato reso pubblico l’esito delle aste che si sono svolte il 10 gennaio: Prato è stata assegnata a Edison Energia. All’asta, svolta secondo le regole stabilite da Arera, hanno partecipato 20 società energetiche. Vinceva chi offriva la tariffa più bassa nei 26 lotti in cui è stato diviso il territorio italiano e Edison Energia si è aggiudicata l’area di Prato. Cosa significa? Senza una scelta da parte dei singoli cittadini dal primo luglio le forniture elettriche delle abitazioni passeranno in automatico al nuovo gestore che ha vinto l’appalto.

Non c’è però da preoccuparsi perché resta per chiunque la possibilità, in qualsiasi momento, di sottoscrivere un contratto a propria scelta e con un fornitore di proprio gradimento.

Il consiglio che arriva dalla nuova società è quello di rivolgersi agli uffici Edison (in via Valentini) per adattare la tariffa dell’energia alle proprie esigenze. Nel caso di un passaggio a tutele graduali (che durerà tre anni), ossia senza alcuna sottoscrizione di un nuovo contratto la tariffa sarà decisa direttamente dall’operatore, ma non potrà essere più bassa di una costruita su misura sulle proprie esigenze.

"Siamo molto soddisfatti dell’esito delle aste che rispecchia pienamente le nostre aspettative. Edison Energia, con l’aggiudicazione del lotto in Toscana, si conferma operatore nazionale. Il nostro obiettivo è accompagnare i nuovi clienti in questa fase di transizione e aiutarli a fare chiarezza, con un passaggio al mercato libero graduale e consapevole – afferma Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia –. Oltre ai mezzi digitali e telefonici di customer care, i clienti avranno la possibilità di recarsi nei nostri negozi, per usufruire di servizi di consulenza e post-vendita, a conferma dell’impegno e della vicinanza di Edison a consumatori e alle comunità locali".

Diversa la situazione per i clienti vulnerabili per età, condizioni economiche e disabilità. Questi ultimi infatti continueranno ad avere una fornitura a condizioni regolate dall’Autorità. Rientrano nella categoria dei "vulnerabili" coloro che hanno compiuto 76 anni di età, che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, i soggetti titolari della legge 104 e chi abita in strutture di emergenza.

Silvia Bini