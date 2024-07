Bocciodromi e non solo. La gestione passa al Csl: "Adesso più iniziative"

Dal calcio alle bocce senza soluzione di continuità, per una presenza sul territorio più diversificata e diffusa e un occhio all’aggregazione.

E’ l’ultima novità in casa Csl Prato Social Club, con la società calcistica che nelle scorse ore ha ufficializzato di aver acquisito in gestione, tramite una convenzione stipulata con il Comune di Prato, i due bocciodromi di viale Galilei. Per un progetto che, stando a quanto anticipato dalla dirigenza, "mira a favorire una connessione tra gli associati delle due realtà, creando le condizioni per uno scambio di esperienze e relazioni intergenerazionali".

Questo nuovo corso sarà presentato ufficialmente alle 18,30 di oggi, quando inizierà una serata conviviale alla presenza dei dirigenti del Csl Prato Social Club, di una rappresentanza degli atleti e dei gruppi che hanno storicamente gestito gli impianti. Alla serata prenderà parte anche la sindaca Ilaria Bugetti. Questo nuovo progetto sarà coordinato da Lorenzo Giorgi, membro del direttivo della società, che si avvarrà del supporto di alcuni soggetti della vecchia gestione.

"I due bocciodromi, oltre ad essere spazi per la pratica sportiva, diventeranno luoghi di eventi culturali e di aggregazione di vario genere, offrendo e ampliando le opportunità di socializzazione per il quartiere – ha commentato il presidente del Csl Prato Social Club, Roberto Macrì, anticipando gli obiettivi da raggiungere nel futuro prossimo – questa iniziativa si inserisce nella più ampia visione del Coiano Santa Lucia Prato Social Club, che si impegna a coniugare la pratica sportiva con la dimensione sociale. Questo impegno è già stato dimostrato attraverso diverse iniziative, tra cui il progetto ’Bisenzio Social Club’ realizzato con il supporto di Sport e Salute in partnership con numerosi soggetti del terzo settore, con l’obiettivo di favorire l’inclusione di soggetti svantaggiati. Insieme potremo creare le condizioni per un salto di qualità importante della nostra esperienza". Comincia una nuova fase per i due bocciodromi di viale Galilei e si allarga l’attività del Csl.

G.F.