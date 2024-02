Blitz nelle confezioni cinesi, scattano le multe

Prato, 22 febbraio 2024 – L’unità Edilizia e Contrasto al degrado urbano della Polizia Municipale ha svolto negli ultimi giorni due attività di controllo in ditte di confezioni che si trovano nell’area del Macrolotto Zero.

I controlli sono stati eseguiti con il supporto di unità territoriali, unità cinofila e pilota di drone. Durante le verifiche, che nel complesso hanno riguardato tre aziende a conduzione cinese, sono state rilevate piccole difformità edilizie, rispetto allo stato legittimato e violazioni amministrative per uso improprio di locali produttivi adibiti a cucina/refettorio. Sono state rilevate condizioni igieniche deplorevoli, inidonei rapporti aeroilluminanti, oltre a ammassamenti caotici di materiali, talvolta in contrasto con la praticabilità delle vie di fuga e violazioni in materia di divieto di fumo.

Inoltre sono state verificate le posizioni sia lavorative sia di regolare presenza sul territorio degli operai, una trentina di persone, tutti di origine orientale. Sono risultati tutti provvisti di documenti ad eccezione di un uomo che, dopo essere stato identificato con il fotosegnalamento è risultato avere in corso un procedimento di regolarizzazione. Per le violazioni accertate sono state elevate ai titolari delle aziende, sanzioni amministrative per 1.600 euro circa e segnalazione all’ufficio tecnico delle irregolarità edilizie per la qualificazione.

Ciascuna delle attività di controllo effettuata dalla Polizia Municipale è stata seguita con interesse da una troupe televisiva, in due casi per una emittente turca, nel terzo per una emittente spagnola.