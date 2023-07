Prato, invasione di blatte in centro. Parte l’esposto

Prato, 26 luglio 2023 – Abitazioni private, spazi condominiali, marciapiedi. E’ una vera invasione di blatte quella a cui si assiste in via della Sirena in pieno centro storico. A lanciare l’allarme è un lettore che documenta con tanto di video il proliferare di questi insetti.

"Abbiamo presentato un esposto come residenti perché c’è un grosso problema igienico sanitario in questa porzione di centro storico – racconta il lettore –. Serve al più presto una disinfestazione nella parte pubblica della strada, altrimenti la situazione peggiorerà sempre di più". La protesta è solo l’ultima segnalazione che arriva su un boom di blatte in città. L’allarme, sia con l’invio di mail alla nostra redazione che sui social, proviene da tanti quartieri del territorio. Ed è accomunato dalla preoccupazione della diffusione di nuove malattie, anche se sul tema è subito arrivata la rassicurazione di Alia (che, va precisato, non si occupa su Prato della disinfestazione da blatte).

"Non è stato registrato un aumento di segnalazioni relative a eventuali malattie trasmesse da questi insetti infestanti". Il problema però è reale e sotto gli occhi di tutti. Tanto che Alia assieme all’Asl Toscana Centro ieri pomeriggio ha organizzato un incontro on line aperto alla cittadinanza per dare informazioni e indicazioni su come agire in modo corretto sulle aree private. "Da qualche anno il persistere per lunghi periodi di alte temperature è un fattore importante che influisce sulla maggior diffusione di infestanti, quali zanzare e blatte – spiegano proprio da Alia –. Per ridurre il rischio di infestazione all’interno delle abitazioni è fondamentale la collaborazione di tutti e l’impegno su area privata nella gestione dell’ambiente e dei focolai di riproduzione. E’ fondamentale la gestione dell’ambiente privato con attività come eliminazione di eventuali perdite di acqua eb, corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti, pulizia degli ambienti. Inoltre bisogna sgombrare materiali accatastati, ripristinare eventuali rotture o malfunzionamenti dell’impianto fognario, ridurre le vie d’accesso sigillando tutti i piccoli varchi tra esterno e interno di uno stabile".

Sull’ultimo argomento Alia fa anche alcuni esempi: "E’ necessario installare reti a maglie fitte alle aperture degli scantinati". Ma cosa fare in caso di infestazione su suolo pubblico o privato? Nel primo caso dovrà essere il Comune a richiedere la disinfestazione a chi si occupa di blatte sul territorio. Nel secondo andrà contattata dai privati una ditta specializzata.

"Alia invita gli utenti a non effettuare operazioni di disinfestazione fai da te e, nel caso in cui si ritenga necessario un intervento di una ditta di disinfestazione, si ricorda che il trattamento dovrebbe essere svolto a seguito di accurata ispezione dei locali per individuare le criticità e identificare la specie presente".

Sdb