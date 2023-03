Biliardo, gli oltre mille che si sfidano a Vernio

In 1088 da tutta Italia si sfideranno da oggi a Vernio per 8 giorni per la quinta tappa del campionato italiano di stecca 5 birilli. A preparare l’accoglienza il Csb Red Lion, che da mesi sta lavorando alla gara che vede 13 postazioni da biliardo all’ex Meucci, che saranno utilizzate da stamani alle 10 fino a domenica 2 aprile, quando si terrà la finalissima della penultima tappa del campionato, unica in Toscana. Un evento che ha dello straordinario per quel che riguarda i numeri e l’impegno e che ha visto tutte le strutture ricettive di Vernio in primis ma anche degli altri Comuni valbisentini riempirsi in un periodo considerato fuori stagione.

"Vorremmo ringraziare per la disponibilità – dichiara Gianni Pizzicori del Csb Red Lion – le 9 strutture che hanno aderito all’iniziativa, venendoci incontro per l’ospitalità dei 24 giudici di gara che resteranno a Vernio tutti gli otto giorni, cioè Casa Le Bandite, i B&b da Gina e Pozzo di Celle, gli agriturismi La Bonosa e Corte Fiorita, il Podere Figliule, l’hotel Margherita, il residence Filippo e la pro loco di Montepiano". Le gare potranno essere viste sia online che in presenza: il canale Youtube "Billiard Channel" trasmetterà in streaming le varie prove, Rai Sport seguirà le semifinali e la finale, mentre per chi vorrà seguire in presenza sono state allestite delle piccole tribune e l’accesso è gratuito. Per l’occasione Vernio si metterà anche in vetrina: durante le dirette sarà trasmesso un video promozionale realizzato dagli organizzatori insieme al videomaker Matteo Corsi, con riprese del territorio fatte col drone.

C.I.