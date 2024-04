Biffoni risponde a La Porta: "Fine mandato, tutto regolare. Si occupi dei veri problemi"

Ma quale propaganda. A farsi attaccare dalla parlamentare Chiara La Porta, dopo l’evento di fine mandato al Metastasio, il sindaco Matteo Biffoni non ci sta e si dice "basito" più che mai di fronte all’interrogazione al ministero dell’Interno presentata dalla deputata FdI parlando di "inadeguatezza di chi ci rappresenta in Parlamento per grazia ricevuta. Primo perché non si conoscono evidentemente le norme, proprio si ignorano – attacca Biffoni – E non posso non notare che l’onorevole La Porta parla senza cognizione di causa, visto che non ha risposto all’invito del sindaco a partecipare a un evento istituzionale e non politico: uno sgarbo appunto istituzionale dal momento che, personalmente, da sindaco, non ho mai mancato di partecipare a iniziative organizzate dai parlamentari pratesi di qualsiasi colore politico". Poi Biffoni rincara: "Tutto il centrodestra mi pare ossessionato da Biffoni". E rivolgendosi direttamente ai rappresentanti dell’opposizione: "Capisco che i sondaggi vi terrorizzano e avete ben chiaro cosa pensano i pratesi ma state tranquilli, ve lo ridico: finisco i due mandati, non mi candido alle europee né ci sono candidature di altro genere".

Non è finita. Biffoni rammenta a La Porta non solo che "tutto è stato fatto nel pieno rispetto delle regole" ma che sono altri i problemi: "I pratesi non hanno ricevuto ristori dal governo e i problemi del tribunale continuano ad essere ignorati dal ministero; della nuova fascia della questura nemmeno se ne parla più, non c’è traccia dei finanziamenti per il distretto e l’onorevole La Porta fa un’interrogazione parlamentare per la comunicazione di fine mandato"