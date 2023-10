Biffoni in Europa?: "Lusingato, ma non c’è una riflessione in corso"

"Mi è stato chiesto più di una volta, soprattutto in certi ambienti di sindaci che si sentono trascurati, di esponenti dell’area progressista del partito, se fossi disponibile a candidarmi alle Europee. Non ci pensavo neanche, non ci ho nemmeno mai pensato. Mi fa piacere che ci siano un po’ di persone che mi hanno sottoposto all’attenzione questa ipotesi, ma qui mi fermo: non c’è una riflessione in corso anche perché adesso il percorso è talmente lontano e distante da qui che si verifichino le condizioni". Così il sindaco di Prato ha commentato all’agenzia Dire l’ipotesi di una sua corsa nelle elezioni europee, ipotesi di cui ha parlato l’altro gorno l’edizione fiorentina di Repubblica.

Biffoni, all’ultimo anno di mandato a Prato come sindaco e presidente di Anci Toscana, conferma di essere lusingato da questa indicazione, ma precisa pure di non avere avviato neanche una riflessione sulla possibilità di scendere nell’agone elettorale. D’altra parte si troverebbe a competere nella circoscrizione dell’Italia Centrale, molto ostica visto che la Toscana finisce ‘fagocitata’ dal Lazio.

Non spazza via del tutto questa ipotesi, Biffoni, ma preferisce piuttosto contestualizzarla: "Semplicemente ora è più un desiderata di qualcuno, un attestato di stima che mi fa estremamente piacere, ma non c’è nulla di più concreto se non questo".

Di certo c’è che questo è il suo ultimo mandato come sindaco di Prato. Quanto ai candidati in lizza, nel centrodestra e centrosinistra, per il post Biffoni, entrambi gli schieramenti non hanno ancora sciolto le riserve, anche se si alza il volume dei rumors sul totocandidati. Nel centrodestra i soliti tre nomi. Il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli di Italia al Centro, il vice coordinatore vicario di Fratelli d’Italia Gianni Cenni e la responsabile toscana di Azzurro Donna Rita Pieri. E poi ci sono le voci di un candidato civico, come l’avvocato Mauro Giovanelli (ipotesi da quest’ultimo mai confermata). Quanto al Pd, i nomi in ballo restano i soliti: l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, la consigliera regionale Ilaria Bugetti, il segretario del partito Marco Biagioni, il vice sindaco Simone Faggi, le assessore Benedetta Squittieri e Ilaria Santi. Certa è invece la lista ‘Taiti per Prato’, guidata dal candidato alle prossime elezioni amministrative Massimo Taiti. E, notizia di qualche giorno fa, Massimo Nigro, ex leader pratese di Forza Nuova, vuole correre con una nuova lista civica che ha battezzato ‘Flanella nera’.